- Marius Budai a lasat sa se ințeleaga ca sunt șanse ca salariul minim sa ajunga la 3.500 de lei, in 2024, dar nu a precizat perioada cu exactitate. Ministrul Muncii Marius Budai a precizat ca exista un dialog permanent cu sindicatele si patronatele privind cresterea salariului minim, de anul viitor.…

- Ministrul Proiectelor și Investițiilor europene, Marcel Boloș, a declarat vineri, la Antena 3, ca in opinia sa Romania va fi nevoita fie sa taie din salariile bugetarilor, fie sa concedieze bugetari, pentru a indeplini jaloanele din PNRR.Demnitarul a explicat ca Romania trebuie sa asigure „sustenabilitatea”…

- „In acest moment, nu cred ca au intrat pe Bastroe, efectiv, ci pe Solomonov, un alt canal care este adiacent bratului Chilia si care se afla pe teritoriul Ucrainei. Sunt doi angajati romani ai Asociatiei Fluviale a Dunarii de Jos Galati care impreuna cu un reprezentat al statului ucrainean se afla in…

- Salariul minim a crescut cu 17,6% fața de anul precedent, arata raportul „OLX - Indexul Locurilor de Munca 2022”. Chiar și cu o creștere constanta a salariului minim in ultimii ani, acesta ramane de 3 ori mai mic fața de salariul minim din țari precum Germania, Franța și Olanda.Prin raport s-au relevat…

- Am vazut o mare agitație in ultima vreme in legatura cu salariile de la Ikea sau in legatura cu eliminarea jobului de casier in lanțuri de supermarketuri precum Auchan. Foarte bine, imi place cand multinaționalele și-o iau pe coaja. Numai sa și-o ia din motivele corecte. In legatura cu Ikea, lumea…

- „Am avut o discutie si la sfasitul lui decembrie 2022, am avut o hotarare de Guvern, am discutat cu partenerii sociali in Consiliul National Tripartit, unde s-a crescut salariul minim de la 2550 la 3000 de lei, cu 200 de lei in cadrul celor 3.000 de lei nefiscalizati, a inteles si statul sa vina in…