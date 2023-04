Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni la Antena 3 ca exista un dialog permanent cu sindicatele si patronatele privind cresterea salariului minim, de anul viitor.„Din pacate, nu suntem intr-o perioada in care sa dam mesaje extrem de clare fara a gresi si eu o sa ma feresc sa fac acest lucru.…

- Exista un dialog permanent cu sindicatele si patronatele privind cresterea salariului minim, de anul viitor, a spus luni ministrul Muncii, Marius Budai, intr-o intervenție la Antena 3. In ce privește posibilitatea ca salariul minim sa ajunga pana la 3.500 lei de la 1 ianuarie 2024, social-democratul…

- Potrivit declaratiilor ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos (PNL), Guvernul ia in considerare o serie de masuri precum reduceri de salarii sau concedieri in randul angajatilor din sectorul public, scrie Defapt.ro. In cadrul unei interventii televizate la postul Antena 3,…

- Prin raportul ’’INDEXUL Locurilor de Munca 2022”, realizat de OLX, cea mai mare platforma de anunțuri generaliste din țara, s-au relevat principalele concluzii in vederea evoluției salariului minim in contextul actual al inflației in creștere, precum și a pieței locurilor de munca din Romania. Datele…

- „Am avut o discutie si la sfasitul lui decembrie 2022, am avut o hotarare de Guvern, am discutat cu partenerii sociali in Consiliul National Tripartit, unde s-a crescut salariul minim de la 2550 la 3000 de lei, cu 200 de lei in cadrul celor 3.000 de lei nefiscalizati, a inteles si statul sa vina in…

- Se pregatește o schimbare legislativa care ii vizeaza pe toți salariații din Romania! Angajatorii sunt obligați sa le majoreze salariile angajaților.O modificare legislativa le interzice angajatorilor sa le mai acorde salariul minim brut angajaților care... Citește cand va INTRA IN VIGOARE noua OBLIGATIVITATE…

- „Lista acestor scoli este o lista detinuta de Ministerul Educatiei”, a declarat Cseke Attila, intrebat la finalul sedintei Guvernului detalii despre cele 118 scoli din Romania cu risc seismic despre care a vorbit premierul Nicolae Ciuca. Chestionat ddespre faptul ca Ministerul Educatiei solicita situatia…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a anunțat ca salariul minim va crește de la 1 ianuarie 2024. Potrivit acestuia, PSD lucreaza la programul de guvernare cu care va veni Marcel Ciolacu atunci cand va prelua funcția de premier. Pentru a putea mari salariile, social-democracții iși propun sa elimine…