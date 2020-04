Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, susține, cu privire la taierea salariilor demnitarilor cu 25% pe perioada pandemiei de coronavirus, ca o reala solidaritate trebuie „ sa fie de la varf pana in jos”, punctand ca doar in acest fel se poate trece prin aceasta criza.Citește și: CTP comenteaza…

- "Nu este aceasta prima masura vizata (economii la bugetul de stat n.r.), prin reducerea programului de lucru ne propunem sa fim corecți. Din moment ce se reduce programul de lucru este normal sa se reduca și veniturile. Aceasta este o masura de corectitudine fața de sistemul public, așa cum au facut…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a primit, pana in prezent, 34.000 de solicitari din partea companiilor pentru somajul tehnic, iar la Agentiile Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) s-au inregistrat putin peste 35.000 de cereri, a anuntat, luni, in sedinta de Guvern,…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru a anunțat, la un post TV, ca au fost suspendate aproximativ 500.000 de contracte de munca și ca autoritațile au estimat ca ar fi nevoie de circa 4 miliarde de lei, in cazul in care se ajunge la 1 milion de contracte suspendate. Articol aparut…

- MODIFICARI…Parintii care au minori in supraveghere pe perioada inchiderii scolilor se vor bucura de mai multe zile libere de la serviciu, dupa ce Ministerul Muncii a anuntat ca pregateste o Hotarare de Guvern care sa puna in aplicare acest lucru. Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru,…

- Acuzații dure lansate de Ministrul Muncii, astazi, la audierile pentru obținerea unui nou mandat de ministru, Parintii folosesc alocatiile copiilor si pentru alte cheltuieli decat cele pentru cresterea copiilor, iar uneori se mai joaca si la pacanele, potrivit ministrului propus al Muncii si Protectiei…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru a anuntat ca nu va fi schimbara Legea Pensiilor, dar ca face o evaluare a problemelor din acest domeniu in baza sesizarilor pe care le primeste de la pensionari, in primul rand. Alexandru a mai spus ca are deja un inventar, grupat pe 40 de probleme…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, se afla in discutii cu administratorii fondurilor private de pensii pe subiectul nivelului randamentului pe care il ofera pensiile administrate privat, scrie Agerpres. "Acesti bani din contributia la Pilonul 2 raman in contul persoanei pana…