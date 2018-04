Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, considera ca, in cazul angajatilor de la Institutul "Marius Nasta", care au protestat spontan in semn de nemultumire fata de sporurile mici, ar trebui intrebat Ministerului Sanatatii - institutia care lucreaza la regulamentul de sporuri.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, considera ca, in cazul angajatilor de la Institutul "Marius Nasta", care au protestat spontan in semn de nemultumire fata de sporurile mici, ar trebui intrebat Ministerului Sanatatii - institutia care lucreaza la regulamentul de sporuri.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri, referitor la protestul angajatilor Institutului "Marius Nasta", ca regulamentul de sporuri se lucreaza la Ministerul Sanatatii, nu la Ministerul Muncii, precizand ca 97% din cei carora li se aplica legea salarizarii o apreciaza.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca se lucreaza la modificarea legii adoptiilor, urmand ca procedura de adoptare a unui copil sa fie simplificata. „Avem in plan, in perioada urmatoare, legea adoptiilor. E un proiect de suflet. Am rude care au incercat sa adopte un copil care au vazut…

- Adoptarea acestei ordonanțe (OUG nr.91/2017) este o dovada in plus a faptului ca PNL a avut dreptate atunci cand a semnalat gravele probleme pe care le creeaza adoptarea Legii salarizarii. La dezbaterea moțiunii simple adresata Ministrului Muncii, doamna Lia Olguța Vasilescu a mințit in fața plenului…

- Ministrul Muncii, despre scaderea salariilor grefierilor: S-a calculat greșit de catre resursele umane, legea este foarte clara și ușor de ințeles, a spus Lia Olguța Vasilescu, miercuri, la Parlament. Ea a precizat ca dupa discuțiile cu cei din justiție, s-a stabilit publicarea pe site-ul ministerului…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat miercuri ca Ministerul Sanatatii urmeaza sa elaboreze un regulament de sporuri, impreuna cu sindicatele, pentru angajatii care lucreaza in Sanatate. "Daca nici in Sanatate nu sunt multumiti, nu stiu ce sa mai spunem, pentru ca acolo stiti…

- "Minciuna PSD a ajuns la bilant, astazi apar scaderile de salarii! Insa, nu e suficient ca noi sa realizam mega teapa data de PSD romanilor, ci toti ceilalti trebuie sa vada ticalosia acestui partid si a complicilor sai", scriu reprezentantii PNL, luni, pe Facebook. Ei reamintesc declaratiile…