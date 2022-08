Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca atunci cand a anuntat propunerile PSD privind majorari de venituri si noi masuri de sprijin "nu a iesit de capul sau" in conferinta de presa, amintind ca liderul PSD, Marcel Ciolacu, "a anuntat de mai mult timp" ca PSD lucreaza la un nou program de genul "Sprijin pentru Romania". "Eu nu am iesit public de capul meu, nu am facut o conferinta in nume propriu. A fost o decizie a Partidului Social Democrat ca continuam sa propunem coalitiei sa implementam masuri. (...) In inceperea prezentarii de astazi, nu am spus ca de maine asta se va intampla. Am spus…