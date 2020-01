Ministrul Muncii, despre cresterea varstei de pensionare: Masura va avea impact in sistemul public. Raluca Turcan face precizari

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, sustine ca o eventuala crestere a varstei de pensionare ar avea un impact mai mare in sistemul public decat in cel privat, subliniind ca e nevoie de o dezbatare pe marginea acestui subiect.



"Merita sa facem mai intai o dezbatere. Merita sa vedem cum imbratiseaza societatea si care sunt reactiile pe care aceasta ni le da cu privire la o eventuala masura. Suntem departe de a lua o decizie, dar vazand de la nivel european o tendinta a tarilor membre UE de a genera o schimbare in aceasta privinta m-am simtit datoare sa documentam si noi astfel incat pe…