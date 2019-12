Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a explicat, luni, pentru MEDIAFAX, ca ia in calcul varianta ca o persoana care are pensia sub nivelul salariului minim brut sa poata cumula veniturile obținute din pensie și salariul provenit de la stat.„Eu o sa urc in consultare proiectul și nu vreau sa…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat, marți, dupa ședința din Consiliul Național Tripatit, ca salariul minim va crește și ca exista trei scenarii in ceea ce privește majorarea acestuia. Ministrul a evitat, din nou, sa prezinta procentele in aceasta situație.„In aceasta saptamana…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a declarat, marti, ca premierul Ludovic Orban "arunca praf in ochii alegatorilor", inainte de votul din turul al doilea al alegerilor prezidentiale, anuntand ca ar putea creste salariul minim, informeaza Agerpres.Citește și: Ministrul Muncii, Violeta…

- In cadrul discutiilor cu parlamentarii din Comisia pentru Munca a Camerei Deputatilor, aceasta a acuzat proiectul fostului Guvern PSD privind cresterea cu 100 de lei a salariului minim de la 1 ianuarie 2020 de populism si de lipsa de fundament bugetar. 'Niciun studiu de impact nu a fost facut…

- Violeta Alexandu, noul ministru al Muncii și Protecției Sociale, a anunțat ca și-a propus, alaturi de Ministerul Finanțelor, ca intr-o luna sau doua sa finalizeze si sa supuna dezbaterii publice proiectul privind nivelul pana la care sa creasca salariul minim incepand din 1 ianuarie 2020. „Am declansat…

- Violeta Alexandru a declarat, joi, ca a facut un grup de lucru la Ministerul Muncii și va ieși cu un proiect in consultare cu Ministerul de Finanțe, privind un nou mod de calcul pentru salariul minim, astfel incat acesta sa poata fi acordat „fara sa existe suspiciunea interferenței politice”.Citește…

- 'Am declansat un calendar de consultari, iau in calcul orice propuneri, pentru ca vin de la oameni care lucreaza direct in domeniu, calendarul orientativ este un prim punct de vedere pana la sfarsitul anului. Ramane sa ma consult cu colegul meu de la Finante, cu care trebuie sa ma corelez in ceea…

- Ministerul Muncii impreuna cu Ministerul Finantelor si-au propus ca intr-o luna sau doua sa finalizeze si sa supuna dezbaterii publice proiectul privind nivelul pana la care sa creasca salariul minim incepand din 1 ianuarie 2020, a declarat joi ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru.…