- „Pe mine pe intereseaza foarte tare aspectul vaccinarii in mediu rural si in comunitatile mici si mijlocii. Acolo lumea poate fi mai usor manipulata, pentru ca oamenii nu au acces decat la o parte din canalele media, spre deosebire de zonele urbane unde oamenii pot disemina informatiile pe care le primesc.De…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a semnat marti contractul de finantare pentru realizarea primului hub de servicii publice electronice care va integra toate informatiile privind serviciile si beneficiile sociale, potrivit informatiilor publicate de ministrul de resort pe Facebook.…

- Ministerul Muncii a modificat modelul cadru al contractului individual de munca și a introdus o noua obligație care ii revine angajatorului. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat marți, intr-un mesaj pe Facebook, ca sarcina care ii revine angajatorului este sa informeze salariatul, in momentul…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) a finalizat analiza tuturor ocupatiilor din Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR) si a calificarilor existente, a transmis, joi, ministrul de resort, Raluca Turcan, pe Facebook. "Derulam deja, prin Ministerul Muncii, mai multe proiecte care vor contribui…

- In conditiile unei crize economice generate de criza sanitara, principala preocupare a Guvernului este sa tina economia in functiune si sa pastreze cel putin locurile de munca. Aceasta a afirmat ministrul Muncii, Raluca Turcan, in cadrul unei emisiuni, la TVR. In acest context, Turcan a mai spus, printre…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat ca, anul trecut, masurle active au salvat 1,4 mlioane de locuri de munca, asa ca cele mai multe dintre acestea au fost prelungite si in acest an. Turcan a precizat ca s-au platit 4,6 miliarde de lei pentru aceste masuri de pe piata muncii, din totalul celor…

- Ea a precizat ca varsta de pensionare nu va fi modificata, insa salariatii vor avea posibilitatea sa continue sa lucreze dupa implinirea varstei de pensionare, in baza unei cereri depuse la angajator. Ministrul Muncii a mai precizat ca, la nivel national s-a ajuns la aproape 90.000 de dosare de pensie…