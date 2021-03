Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat ca va crește stimulentul pentru parinții care sunt in concediu de creștere a copilului și aleg sa se intoarca la serviciu inainte de șase luni. Ea a anunțat ca astazi vor fi puse in dezbatere publica doua proiecte: unul care vizeaza eliminarea cumulului salariu/pensie…

- Gabriela Firea a depus, joi, in Comisia de Munca amendament la buget pentru dublarea alocațiilor și a facut un apel catre politicieni de a vota amendamentul. In replica, ministrul Muncii, Raluca Turcan, a spus ca bugetul pentru alocații se afla spre dezbatere in Parlament. “Vom vedea daca va fi și a…

- Dupa șapte zile in care mai mulți mineri s-au blocat in subteran in semn de protest pentru ca nu și-au primit drepturile salariale, aceștia au ieșit aseara tarziu la suprafața. In ședința de Guvern s-a aprobat o hotarare pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, s-a declarat, vineri dimineața, dezamagit de avizul consultativ negativ al CSM pentru desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, prin urmare nu ține cont de el și a semnat si trimis Guvernului propriul proiect pentru desființarea secției speciale. …

- Proiectul bugetului de stat pe 2021 a depașit și cel mai recent termen promis pe prim-ministrul Florin Cițu – joi dimineața. Motivul este același care a condus la depașirea tuturor termenelor acordate anterior: incadrarea intr-o ținta de deficit de 7% din PIB, necesara pentru plafonarea datoriei publice…

- Guvernul se confrunta cu o revolta majora din partea profesorilor și a directorilor pentru planurile sale de redeschidere a școlilor, relateaza The Guardian. Directorii au inceput acțiuni legale impotriva Departamentului pentru Educație sambata, in incercarea de a forța miniștrii sa dezvaluie de ce…