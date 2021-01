Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai mari pensii speciale sunt in magistratura, a declarat, miercuri seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan, care a precizat ca se incearca sa se gaseasca o varianta de mișcorare a lor, care sa aiba și avizul Curții Constituționale. Raluca Turcan a declarat, miercuri seara, la TVR1, in…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan vine cu o veste proasta pentru pensionari și anunța ca majorarea cu 40%, propusa de PSD, este o iluzie. Bugetul Romaniei nu-și poate permite sa susțina un astfel de efort. Raluca Turcan are o veste proasta pentru pensionari. Aceștia iși pot lua adio de la o eventuala majorare …

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat ca in acest an va incepe o noua mare recalculare a pensiilor si ca majorarea de 40% cuprinsa de PSD in legea pensiilor de fapt „nu a fost pregatita si dorita la modul real”.

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca exista in Romania un fost angajat din sistemul juridic care primeste o pensie lunara de 78.634 de lei, in conditiile in care, daca respectivul pensionar ar fi primit o pensie pe baza contributivitatii, ar fi trebuit sa incaseze o pensie de 5.205 lei. Turcan…

- Valentin Fagarasian, deputat PNL si proaspat ales in functia de Vicepresedinte al Comisiei pentru romanii din afara granitelor tarii, scrie pe pagina de socializare despre intrevederea avuta cu Ministrul Muncii, Raluca Turcan, legata de problema dosarelor de pensii ale romanilor din diaspora. In ultimii…

- Proaspatul liberal, ales deputat de diaspora, Valentin Fagarasan, ne anunta pe pagina de facebook, ca: "Maine (astazi), la ora 11:00 ma voi intani cu Raluca Turcan, Ministrul Muncii pentru a discuta despre tema dosarelor de pensii trimise de romanii din diaspora. Pentru cei care nu știu, dosarele de…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a scris pe Facebook ca, impreuna cu reprezentantii Casei Nationale de Pensii, va anunta in cursul zilei de miercuri calendarul platii pensiilor pe anul 2021. ‘Discutia pe care am avut-o astazi la Casa Nationala de Pensii Publice mi-a oferit garantia…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat principalele urgențe ale mandatului: soluții pentru majorarea salariului minim, a indicatorului social de referința (ISR), alocațiile de stat pentru copii, iar ca...