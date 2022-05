Ministrul Muncii: Cati cetateni ucraineni s-au angajat in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 2.577 de elevi si prescolari refugiati din Ucraina au depus cereri de inscriere ca audienti in scolile si gradinitele din Romania, iar 2.379 dintre acestia au fost deja repartizati, a anuntat, vineri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, citat de Agerpres . Potrivit datelor centralizate…

- Ministrul Muncii a declarat vineri, 20 mai, ca aproape 3.000 de cetateni ucraineni s-au angajat in Romania din 24 februarie, data la care Rusia a declanșat razboiul din Ucraina. Potrivit ministrului Budai, in bazele de date de la Ministerul Muncii sunt inregistrate in total de 5.250 de contracte active…

- Peste 2.900 de cetateni ucraineni s au angajat in Romania de la inceputul razboiului, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ministrul Muncii, Marius Budai.Potrivit acestuia, pana joi, in bazele de date ale Ministerului Muncii erau inregistrate 5.250 de contracte active ale cetatenilor ucraineni, dintre…

- Pana la aceasta data, 3.012 contracte de munca ale unor cetateni ucraineni au fost inregistrate in Revisal, mai multe cu 346 decat pe data de 24 februarie, arata datele publicate de secretarul de stat in Ministerul Muncii Cristian Vasilcoiu.„Task-force de weekend: 3.012 contracte de munca ale unor…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, luni, ca 233 de cetateni ucraineni care au ajuns in tara noastra dupa ce au fugit de razboiul din Ucraina s-au angajat, in domenii precum servicii si productie, relateaza Agerpres. ”La zi, 223 de persoane, 47 de persoane prin ANOFM, restul de persoane prin…

- Minstrul Muncii, Marius Budai a anuntat, luni, ca 233 de cetateni ucraineni care au ajuns in tara noastra dupa ce au fugit de razboiul din Ucraina s-au angajat, in domenii precum servicii si productie.„La zi, 223 de persoane, 47 de persoane prin ANOFM, restul de persoane prin relatia directa angajator,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, luni, ca se pregateste un proiect de lege care urmeaza sa cuprinda masuri de protectie sociala pentru companiile care vor avea de suferit in urma restrictiilor impuse Rusiei. „Am avut o discutie in weekend cu ministrul Finantelor, am discutat si cu specialistii…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, sambata, ca a mers in Vamile Radauti-Prut si Stanca-Costesti pentru a-i informa pe cetatenii ucrainieni care intra in Romania despre posibilitatile de angajare in tara noastra. El a precizat ca in Botosani autoritatile pun la dispozitie 3.000 de locuri de…