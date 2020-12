Stiri pe aceeasi tema

- Metoda de calcul pentru stabilirea cresterii salariului minim pentru anul viitor se modifica, astfel ca salariul minim va creste cel putin raportat la rata inflatiei, a declarat joi Raluca Turcan, noul ministru al Muncii si Protectiei Sociale. Aceasta a organizat o conferința de presa dupa preluarea…

- Raluca Turcan, noul ministru al Muncii in cabinetul Cițu, susține ca in perioada imediat urmatoare instituția pe care o conduce va avea trei urgențe de rezolvat. „La capitolul urgențe am discutat cateva chestiuni care țin de raspunsul pe care trebuie sa-l oferim la salariul minim, indicele de refererița…

- Organizatiile patronale care sunt implicate in consultarile cu Guvernul si cu sindicatele pe tema nivelului salariului minim pentru anul 2021 au solicitat inghetarea salariului cel putin pentru primele 6 luni ale anului viitor, a declarat, marti, secretarul de stat din Ministerul Muncii si Protectiei…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat ca este necesara cresterea salariului minim, insa preocuparea fiecarui angajator si a sindicatelor trebuie sa fie sa creasca competentele oamenilor, mentionand ca salariul minim trebuie sa fie doar o etapa in viata profesionala a fiecarui…

