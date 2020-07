Ministrul Muncii: Bonuri de masa pentru pensionarii de peste 75 de ani cu pensia minima de 704 lei

Persoanele in varsta de peste 75 de ani care beneficiaza de pensia sociala minima garantata in valoare de 704 lei vor primi bonuri de masa, a anuntat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, pe Facebook.



,,Aproximativ 130 milioane euro pentru acest program finantat din fonduri europene, fiecare persoana urmand sa primeasca 180 lei/luna sub forma tichetelor electronice. Se vor folosi doar pentru achizitionarea mancarii calde de la unitatile autorizate. Primariile vor transmite atat tichetele catre pensionari cat si informatii cu privire la unitatile autorizate, acolo…