Stiri pe aceeasi tema

- Bancile vor face maine ultimele plati ale pensiilor Foto: Arhiva. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca bancile vor face mâine ultimele plati ale pensiilor si ca majoritatea banilor au ajuns deja la cei care primesc pensia pe card. În acelasi timp, Posta a livrat…

- Plata pensiilor pe luna ianuarie este in plina desfașurare. Bancile au efectuat platile pensiilor, iar Posta a livrat deja aproape jumatate din pensiile la domiciliu. Asta a anuntat sambata seara ministrul Muncii, Violeta Alexandru, pe pagina sa de Facebook, informeaza Agerpres. „Bancile au facut platile…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a transmis pe pagina sa de Facebook ca bancile au facut plațile pensiilor, iar ultimele vor fi acordate luni, subliniind ca poștașii au livrat deja aproape din jumatate din pensii.

- Bancile au efectuat platile pensiilor iar Posta a livrat deja aproape jumatate din pensiile la domiciliu, a anuntat sambata seara ministrul Muncii, Violeta Alexandru, pe pagina sa de Facebook. "Bancile au facut platile pensiilor. Ultimele plati se fac luni. S a putut, deci, face plata imediat, nu dupa…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat, sambata seara, ca bancile au facut platile pensiilor, iar ultimele plati se vor face luni in timp ce Posta a livrat deja aproape de jumatate din pensiile la domiciliu, scrie News.ro.

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat, sambata seara, aproape de miezul nopții, ca bancile au facut platile pensiilor, iar ultimele plati se vor face luni, in timp ce Posta a livrat deja aproape de jumatate din pensiile la domiciliu, scrie News.ro.”Bancile au facut platile pensiilor.…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunța ca exista probleme la virarea pensiilor in județul Suceava, ea spunand, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca „CEC Suceava nu dorește sa ajutam oamenii”. Peste 12.000 de pensionari din Suceava sunt afectați de problemele la virarea pensiilor in județ.…

- Pensiile distribuite de Posta Romana in bani cash vor incepe sa fie transmise de postasi incepand de joi, astfel ca in luna ianuarie vor exista intarzieri de 3-4 zile fata de o luna obisnuita in distribuirea pensiilor, a declarat, marti seara, ministrul Muncii, Violeta Alexandru. ‘Nu e absolut nici…