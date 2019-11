Stiri pe aceeasi tema

- "Toate pensiile se platesc la timp. As vrea sa opresc manipularea din spatiul public: toate pensiile si toate salariile se platesc la timp si nu vor scadea. Sunt in aceasta functie pentru a ma asigura ca legea este respectata", a declarat Violeta Alexandru. Prezenta la conferința de presa…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a avertizat ca nu se va feri sa inlocuiasca Posta Romana drept canal de distributie a pensiilor, in cazul in care se dovedeste ca postasii fac campanie electorala in beneficiul PSD. „Problema mea este sa opresc jocul, daca exista, al unor entitati…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat joi, pe pagina sa de Facebook, ca a luat decizia de o numi pe Madalina Turza in functia de presedinte - secretar de stat al Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii. "Am luat decizia pentru…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, s-a declarat "frapata" de atitudinea angajatilor Caselor de Pensii fata de cetateni, dupa vizita la Casa de Pensii a Sectorului 6 Bucuresti. "Am primit semnale ca sunt intarzieri in calculul pensiilor. Legea prevede foarte clar un termen de 45 de zile de la inregistrarea…

- Noul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat joi comasarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptii (ANPDCA) cu Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati (ANPD), propunere despre care a afirmat ca a fost aprobata miercuri in Guvern. "In ordonanta…