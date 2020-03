Stiri pe aceeasi tema

- Posta Romana trebuie sa prezinte in cursul zilei de astazi solutii pentru ca pensiile si prestatiile sociale sa ajunga si la persoanele afectate de coronavirus sau care au suspiciune de a purta virusul, a scris ministrul Muncii, Violeta Alexandru, pe pagina sa de Facebook. Reactia sa vine dupa ce, potrivit…

- Pensiile și alocațiile nu trebuie sa mai fie livrate de catre poștași romanilor aflați in carantina din cauza coronavirusului, potrivit unei circulare trimise catre oficiile poștale de catre directorul general al Poștei Romane, Horia Grigorescu.

- Autoritațile clarifica situațiile in care persoanele nevoite sa stea in carantina, pentru a evita raspandirea coronavirusului, pot primi concedii. Astfel, pentru prevenirea imbolnavirilor, cei care sunt asigurați pot beneficia de concediu medical și indemnizație pentru carantina.

- Alerta de coronavirus se extinde și, pe zi ce trece, apar tot mai multe cazuri confirmate. Pentru a limita cat mai mult riscul de raspandire a coronavirusului atat in Romania, cat și in lume, se vor lua masuri drastice. Romanii vor fi izolați fie la domiciliu, voluntar, fie vor intra in carantina.…

- Cel mai important document din viata activa de munca a unui om nu este neaparat cartea de identitate. Actul de identitate poate fi refacut destul de usor. Dureaza cateva zile pana cand ti se elibereaza o noua carte de identitate. Insa ce faci daca pierzi carnetul de munca? Cel mai important document…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat ca vineri au fost incheiate plațile pensiilor in numerar prin Poșta Romana la toate adresele la care au fost gasiți pensionarii, inainte de 20 ianuarie, termenul limita.„Vineri 17, tot inainte de week-end cum am reușit sa procedam și in cazul…

- Bancile au efectuat platile pensiilor, iar Posta a livrat deja aproape jumatate din pensiile la domiciliu, a anuntat sambata seara ministrul Muncii, Violeta Alexandru, pe pagina sa de Facebook. "Bancile au facut platile pensiilor. Ultimele plati se fac luni. S-a putut, deci, face plata imediat, nu dupa…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, sambata, ca pensiile in luna decembrie vor veni la termen. Alexandru a raspuns, astfel, unei intrebari privind plata anticipata a pensiilor, de sarbatori, așa cum ... The post Cand vin pensiile in decembrie. Vești proaste pentru cei care le așteapta mai…