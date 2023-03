Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Marius Budai, a fost respinsa de Camera Deputatilor, cu 86 de voturi pentru, 177 impotriva si 2 abtineri. Deputatul Cristian Seidler (USR) a declarat dupa vot: ”L-ati salvat pe salvatorul pensiilor speciale si prin asta, v-ati constituit, oficial, prin votul…

- Camera Deputatilor a respins marti, 7 martie, motiunea simpla depusa de 56 de parlamentari USR si neafiliati din Partidul Forta Dreptei impotriva ministrului PSD al Muncii, Marius Budai, cu 86 de voturi pentru, 177 impotriva si 2 abtineri.Deputatul Cristian Seidler de la USR a declarat dupa vot ca PSD…

- Ministrul Muncii susține ca reforma pensiilor acordate in baza legilor speciale include recalcularea acelor pensii al caror cuantum depaseste venitul incasat de pensionar in perioada in care se afla in activitate.

- PSD anunta, marti, ca grupul de lucru format din ministrii care gestioneaza pensii speciale va propune un set de amendamente care sa transpuna recomandarile Bancii Mondiale si ale Comisiei Europene, aratand ca Romania nu isi permite sa rateze fondurile europene din PNRR, din cauza pensiilor speciale.…

- Coaliția nu face niciun pas in fața cu tranșarea pensiilor speciale, proiectul de lege fiind inca blocat la comisiile parlamentare, deși Puterea ar trebui sa grabeasca ritmul, mai ales ca este in intarziere fața de calendarul asumat la Bruxelles. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marius Budai, a dat asigurari ca pensiile romanilor nu vor scadea, facand aceeași afirmație și despre salariile angajaților. „Noi am luat o decizie in cadrul PSD, o vom discuta și in coaliție, atat timp cat suntem la guvernare niciun venit al romanilor nu va scadea”,…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Marius Budai, a vorbit, luni seara, despre scandalul izbucnit in cadrul Guvernului Romaniei din cauza reformei pensiilor speciale, in contextul in care surse guvernamentale au declarat recent ca el ar fi fost acuzat de catre Nicolae Ciuca și de alți membri…

- Ministrul Investițiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a sustinut in cadrul emisiunii „Banii, azi” de la TVR INFO ca Romania trebuie sa rezolve „problema pensiilor nesimtite” pentru ca in caz contrar riscam sa nu incasam a treia a transa din PNRR.