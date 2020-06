As dori ca institutiile din coordonarea Ministerului Muncii sa apeleze la comunicarea online in relatia cu cetatenii, iar acestia sa faca un singur drum pentru ridicarea actelor solicitate, a declarat, vineri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru.



"Am observat ca se poate comunica prin e-mail. Sigur, nu perfect... Am vazut si intarzieri, am vazut ca se si pot remedia, dar in esenta vad ca se poate comunica in mediul online si vreau sa fac un pas inainte, in sensul in care as dori ca institutiile din coordonarea ministerului sa foloseasca comunicarea prin mijloace…