Ministrul Muncii anunţă vouchere de 5.000 de euro pentru două categorii de persoane Ministrul Muncii , Marius Budai, a anuntat noi vouchere de 5.000 de euro pentru doua categorii de persoane. Ministrul Muncii a anunțat vineri, vouchere in valoare de 5.000 de euro pentru romanii cu dizabilitați sau cei aflati in somaj, in cadrul unui proiect care ii ajuta sa-și gaseasca mai ușor un loc de munca, potrivit Antena 3 , care citeaza botosaninews.ro . Obiectivul general al proiectului il reprezinta asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitați, in condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informational si comunicational, in vederea creșterii șanselor la piața libera a… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputații europeni din Comisia pentru mediu au adoptat un set de recomandari privind masurile pe care ar trebui sa le ia UE cu privire la consumul excesiv de haine și deșeurile produse de industria textila. Recent, deputații europeni din Comisia pentru Mediu au adoptat un set de recomandari pentru a…

- Comuna Prejmer are 500 de societați inregistrate la o populație de 3.500 de locuitori, anunța primarul localitații, Mihai Apafi, potrivit bzb.ro. ,,La Prejmer, doar daca nu vrei sa muncesti nu iti gasesti un loc de munca. Avem active in jur de 500 de firme, multe in Parcul Industrial Prejmer, iar numarul…

- Președintele celor de la FC Brașov, Marin Mitran, a susținut o conferința de presa in care a vorbit despre situația clubului. Atat cea din sezonul care se va incheia in curand, cat și cea din sezonul viitor. „Sunt mulțumit pana la urma de ceea ce am realizat in acest sezon. Vrem macar sa caștigam acest…

- Un document oficial al Ministerului Finanțelor Publice arata ca Guvernul se așteapta in acest an sa atraga doar 1,9 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Cu toate acestea, Ministerul Finanțelor și cel al Investițiilor Europene transmit ca suma face parte dintr-o bugetare…

- Viceprimarul Brașovului Sebastian Rusu a participa, ieri, la alegerile Biroului Național al Clubului Oamenilor de Afaceri Liberali (COAL), fiind ales in funcția de vicepreședinte. Scopul principal al acestui organism este de a construi instrumente de sprijin pentru viitor. De a dezvolta mediul de afaceri…

- Deputatul PNL Cristina Vecerdi ne-a transmis ca am inițiat, impreuna cu liberalii Gabriel Andronache și Mihail Veștea, legea prin care codlenii se pot pensiona anticipat din cauza poluarii chimice la care au fost supuși zeci de ani. Legea este in analiza la Senat. „Pentru a accelera decizia și a face…

- Autoritatea Europeana pentru Siguranța Alimentara cere interzicerea creșterii pasarilor in cuști individuale sau colective pentru ca acestea le produc „stresul de izolare“ sau „stresul de grup“, „restricționarea mișcarilor“ sau „probleme de odihna“ , potrivit adevarul.ro. In doua avize științifice publicate…

- Potrivit meteorologilor vremea se incalzește in urmatoarele zile. In sudul Romaniei va fi foarte cald. In weekend, ANM prognozeaza maxime de 18 grade Celsius, in timp ce la munte continua sa ninga slab. ,,Va fi tot mai cald zilele urmatoare! Așteptam maxime cuprinse intre intre 3 și 13 grade Celsius,…