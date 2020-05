Stiri pe aceeasi tema

- Toate cererile depuse pentru obtinerea somajului tehnic platit de stat vor fi verificate, iar primele sanctiuni pentru antreprenorii care au incercat sa obtina plati duble pentru somajul tehnic sunt pregatite, a scris pe Facebook ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, potrivit Agerpres.…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a postat, luni, un lung mesaj pe Facebook, in care vorbeste despre modul in care s-a schimbat Romania si piata muncii in pandemie si face referire la faptul ca reintoarcerea la birocratie nu va mai fi posibila dupa ce trece criza. Alexandru afirma ca Guvernul…

- Guvernul va lua in calcul taierea salariilor bugetarilor. O spune Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, care a raspuns intrebarilor primite de la ascultatorii emisiunii „Romania in Direct”, de la Europa FM.Taierile salariale in sectorul bugetar ar veni in contextul in care in mediul privat…

- Vești excelente pentru romani. Potrivit ministrului Muncii, Violeta Alexandru, banii pentru pensii si prestatiile sociale ar putea ajunge la beneficiari chiar mai devreme. Totodata, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a precizat ca atat banii pentru pensii cat și cei pentru prestațiile…

- Nunarul contractelor de munca suspendate a explodat odata cu noile masuri impuse de MAI. Interdicția de a mai parasi locuința decat cu motive bine intemeiate, precum și inchiderea mall-urilor au dus la dublarea contractelor de munca suspendate. O jumatate de milion de contracte individuale de munca…

- Circa 200.000 de contracte de munca au fost suspendate dupa izbucnirea crizei de coronavirus, susține ministrul Muncii, Violeta Alexandru. Conform legislației insa angajatorii au obligația de a plati angajații, urmand ca mai apoi sa primeasca banii de la stat, proces care poate dura și trei luni…

- Aproximativ 200.000 de contracte de munca sunt suspendate in acest moment, in conditiile in care multe companii din Romania si-au oprit activitatea. Numarul lor s-ar putea dubla, potrivit ministrului Muncii, Violeta Alexandru. "E o situatie grava ca 200.000 de oameni nu mai au contractele…

- Se vor respecta toate obligatiile de plata pentru pensii. Suntem constienti ca in aceasta perioada oamenii trebuie sa-si primeasca pensiile la timp. Au fost evaluari pentru plata anticipata a pensiilor pe mai multe luni. Avem mai multe scenarii, nu vom intarzia nicio zi la plata pentru pensionarii romani",…