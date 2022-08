Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat sambata ca vor fi majorari salarile, din luna august, pentru sectorul bugetar, precizand ca de cresteri vor beneficia si angajatii ministerelor Culturii, Transporturilor si cei ai Institutului National de Statistica (INS). „Incepand cu luna august o sa se acorde…

- Pensii 2022: Ce categorie de seniori ar putea beneficia de o creștere cu 50 de lei Pensii 2022: Ce categorie de seniori ar putea beneficia de o creștere cu 50 de lei In cursul zilei de luni, 1 august, ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat recent ce pensii vor creste in Romania, in cadrul unei intervenții…

- Ministrul Muncii, Marius Budai crede ca un salariu minim european nu e posibil in viitorul apropiat, in Romania. El cere soluții realiste in acest sens și precizeaza ca țara noastra nu poate susține salarii de 1.000 de euro. Negociatorii statelor membre din UE au semnat un acord cu Parlamentul European…

- Ministrul Muncii, Marius Budai (PSD), a declarat marți, la Antena 3, ca nu a renunțat sa discute cu oficialii europeni despre schimbarea procentului din PIB alocat pensiilor pe care Romania și l-a asumat prin PNRR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Vești bune pentru angajații din mediul privat. Aceștia ar putea beneficia de salarii mai mari cu 200 de lei, daca angajatorul va dori la randul sau acest lucru. Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat ca angajatorii din mediul privat vor putea acorda o marire salariala de 200 de lei, iar aceasta nu…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca angajatorii din mediul privat vor putea acorda o marire salariala de 200 de lei, iar aceasta nu va fi taxata de catre stat. Budai a fost intrebat, duminica, la Antena 3, daca urmeaza majorarea angajatilor din mediul privat. „Este o masura pe care deja am…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat cand primesc batranii ajutorul de 700 de lei. De ajutorul unic de 700 de lei vor beneficia pensionarii care au pensiile pana in pragul de 2000 de lei. Conform șefului de la Munca, 3,2 milioane de pensionari vor beneficia de noua masura sociala. Cand ajunge ajutorul…

- Intrebat luni seara, la Antena 3, despre posibilitatea renuntarii la cota unica de impozitare si trecerii la impozitul progresiv, ministrul Muncii a afirmat ca “nu mai exista cota unica in Romania cam de mult timp”. “Nici acum nu mai avem cota unica. Pai vreau sa va spun: pensionarii pana in 2.000…