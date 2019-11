Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, considera ca pensionarii sunt tratati cu aroganta si cu lipsa de respect de angajatii Caselor de Pensii si da asigurari ca va incerca sa gaseasca in cel mai scurt timp solutii pentru a li se asigura servicii de calitate si pentru a se reduce termenul de procesare…

- Violeta Alexandru a declarat, joi, ca a facut un grup de lucru la Ministerul Muncii și va ieși cu un proiect in consultare cu Ministerul de Finanțe, privind un nou mod de calcul pentru salariul minim, astfel incat acesta sa poata fi acordat „fara sa existe suspiciunea interferenței politice”.Citește…

- Ministerul Muncii impreuna cu Ministerul Finantelor si-au propus ca intr-o luna sau doua sa finalizeze si sa supuna dezbaterii publice proiectul privind nivelul pana la care sa creasca salariul minim incepand din 1 ianuarie 2020, a declarat joi ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru."Am…

- 'Am declansat un calendar de consultari, iau in calcul orice propuneri, pentru ca vin de la oameni care lucreaza direct in domeniu, calendarul orientativ este un prim punct de vedere pana la sfarsitul anului. Ramane sa ma consult cu colegul meu de la Finante, cu care trebuie sa ma corelez in ceea…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat joi ca Guvernul liberal doreste cresterea salariului minim, insa majorarea anuntata de PSD nu are la baza un studiu de impact, ci „a fost precum cresterea din 1989 anuntata de la balcon, din burta, fara impact“.

- Ministrul desemnat pentru Munca i-a intrebat pe parlamentarii PSD de ce anume nu au propus o majorare mai mare a salariului minim decat cea prevazuta in proiectul publicat recent de Ministerul Muncii din cadrul guvernarii PSD. 'Am vazut proiectul dumneavoastra. Intrebarea mea este cum ati ajuns aceasta…