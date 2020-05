Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, da din nou asigurari pensionarilor ca pensiile lor vor crește. Oficialul Guvernului se ferește sa dea un procent pentru marire, așteptand inca evaluarile de la Finanțe și incasarile...

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a confirmat joi seara, la postul public de televiziune, ca pensiile vor creste cu 40% de la 1 septembrie 2020.Intrebata de moderator daca pensiile vor creste cu 40% de la 1 septembrie, Violeta Alexandru a raspuns: "Cresc pensiile".…

