- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca Posta Romana va lucra in data de 2 decembrie, pentru a face platile in ceea ce priveste pensiile, astfel incat, pana la 15 decembrie, toate pensiile sa fie achitate. In ianuarie pensiile vor intra in conturi in 12-14 ale lunii, iar pensiile in numerar…

- In luna decembrie pensile vor ajunge mai devreme la beneficiari, decat intr-o luna obișnuita, mai ales ca vin sarbatorile și vor fi mai multe zile libere. Marius Budai, ministrul Muncii, susține ca exista discuții in acest sens cu Poșta Romana, astfel incit livrarea pensiilor sa aiba loc cel tarziu…

- Ministrul Muncii a avut discuții cu Posta Romana pentru plata pensiilor in lunile decembrie si ianuarie. Marius Budai cere ca pensiile sa fie platite mai repede, și nu pe data de 5 decembrie, avand in vedere ca ar putea fi modificat calendarul din cauza unor zile libere. Citește și: Contabila Primariei…

- Guvernul a stabilit, dupa luni intregi de discuții privind creșterea veniturilor pensionarilor, ca punctul de pensie va crește cu doar 12,5%, la valoarea de 1.784 de lei. Așadar, nu este vorba de o majorare de 15% cat dorea PNL, dar nici de 6%, cat a propus PSD. Ministrul Muncii a anuntat ca este in…

- Dupa saptamani intregi de discutii, tensiuni si certuri, coaliția de guvernare a reusit in sfarsit, sa ajunga la un compromis: punctul de pensie va creste de anul viitor cu 12,5%. Totodata, cei cu pensii mici vor primi ajutoare suplimentare de la stat. Ministrul Muncii, Marius Budai, a dat asigurari…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca proiectul privind pensiile speciale va fi trimis spre Guvern spre aprobare. Budai susține ca proiectul care indeplineste toate criteriile din PNRR. „Vor fi respectate prevederile Curtii Constitutionale, vor fi respectate…

- „Haideti sa avem proprietatea termenilor! Ati spus dvs. de un actual coleg de coalitie care desfiinta in 30 de zile (pensiile speciale – n.r.). Oare cate de 30 de zile au trecut de atunci si pana acum? (...) Vreau sa va spun un lucru: stabilim foarte clar ca nu au facut nimic, ca nu au putut sa faca,…

- Pana sa afle exact cu cat vor crește pensiile, la nivel de procent, anul viitor, avand in vedere ca oficialii au tot vorbit, in ultima perioada, despre acest aspect, pensionarii din Romania primesc noi vești de la ministrul Muncii, Marius Budai. Social-democratul a vorbit, marți seara, intr-o intervenție…