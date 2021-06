Stiri pe aceeasi tema

- In 2022, pensiile vor crește cel puțin cu rata inflației, dupa cum a precizat ministrul Raluca Turcan. Ea a menționat ca tot de anul viitor se va putea aplica actuala legislație a pensiilor, urmand ca in viitor sa existe o noua lege.

- In 2022, pensiile vor creste „cel putin cu rata inflatiei” Foto: radiocraiova.ro. Pensiile vor creste, în 2022, cel putin cu rata inflatiei, a declarat, sâmbata, la Botosani, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. Ea a precizat ca actuala legislatie în…

- Pensiile vor creste, in 2022, cel putin cu rata inflatiei, a declarat, sambata, in timpul unei vizite efectuate la Botosani, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. Ea a precizat ca anul viitor va fi aplicabila actuala legislatie in materie de pensii, urmand ca pana la sfarsitul lui…

- Pensiile vor creste, in 2022, cel putin cu rata inflatiei, a precizat, sambata, 05 iunie, in timpul unei vizite efectuate la Botosani, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan.Legislatia pe care o avem in momentul de fata ne a permis ca anul acesta sa mergem pe majorarea pensiilor de 14…

- Umatoarea majorare a pensiilor va fi la inceputul anului și la fel se va intampla in fiecare an, a spus, luni, premierul Florin Cițu, care a promis și majorarea alocațiilor pentru copii in fiecare inceput de an. Intrebat, luni seara, la Digi 24, cand va fi urmatoarea majorare a pensiilor,…

- Numarul de locuri pentru specializarea de asistenta sociala din invatamantul superior la distanta va creste la cel putin 500 la nivel national, in urma unui parteneriat incheiat intre mai multe institutii, a anuntat, vineri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook. "Prin parteneriatul…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan a declarat ca exista anomalii asupra sistemului de pensii, iar scopul recalcularii celor 5 milioane de venituri in urmatoarea perioada este acela de a crește pensiile foarte mici. Ministrul Muncii a precizat ca in sistemul judiciar au existat perioade in care contributivitatea…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan a spus ca scopul recalcularii pensiilor este acela de a crește pensile mici, și a subiliniat ca exista anomalii asupra sistemului de pensii. Potrivit ministrului, în istemul judiciar au existat perioade în care contributivitatea…