Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat, miercuri, ca Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) este o institutie pasiva, in care oamenii nu au incredere, si a subliniat ca aceasta trebuie sa devina ''mai supla''.



"Atata vreme cat AJOFM/ANOFM, institutia cheia, pilon, care trebuie sa gaseasca politici pentru incurajarea intrarii in piata fortei de munca, respectiv masuri prietenoase active, cu o buna intelegere a mediului privat, este o institutie pasiva care se ocupa cu platit subventii si in general cu inregistrarea evidentelor atat a cererii,…