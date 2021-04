Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) preia de astazi o parte din povara administrativa si financiara necesara pentru crearea infrastructurii necesare furnizarii serviciilor comunitare integrate la nivelul celor 139 de comunitati expuse saraciei, a anuntat, miercuri, ministrul de resort, Raluca Turcan. "Am facut astazi inca un pas in realizarea infrastructurii aferente serviciilor comunitare integrate in Romania. Crearea si implementarea serviciilor comunitare integrate pentru reducerea saraciei si excluziunii sociale este un proiect demarat de cativa de Ministerul Muncii in parteneriat…