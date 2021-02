Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul a votat miercuri pentru eliminarea unei prime categorii de pensii speciale, ceea ce este fara indoiala un pas important, a transmis, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook, potrivit Agerpres. Ea a mentionat ca identificarea unei solutii legislative pentru pensiile…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, ar trebui sa renunte la vanatoarea de asistati sociali si sa gaseasca solutii pentru faptul ca jumatate din contractele de munca inregistrate in Revisal ofera salarii nete sub 1.600 de lei, sustin reprezentantii Confederatiei Nationale Sindicale…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, ar trebui sa renunte la vanatoarea de asistati sociali si sa gaseasca solutii pentru faptul ca jumatate din contractele de munca inregistrate in Revisal ofera salarii nete sub 1.600 de lei, sustin reprezentantii Confederatiei Nationale Sindicale…

- Campania nationala de evaluare a ajutoarelor sociale va demara in curand in toata tara, in primul rand pentru a identifica beneficiarii care se afla in situatii cu adevarat vulnerabile, fiind inapti de munca, a anuntat, pe Facebook, ministrul Muncii, Raluca Turcan. "Suntem in etapa de pregatire…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan a spus marți seara, la Digi 24, ca exista in Romania un fost angajat din sistemul juridic care primeste o pensie lunara de 78.634 de lei, in conditiile in care, daca respectivul pensionar ar fi primit o pensie pe baza contributivitatii, ar fi trebuit sa incaseze o pensie…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan a anuntat joi, 31 decembrie, ca alocatiile pentru copii vor creste cu 20% de la 1 ianuarie 2021, conform calendarului stabilit. Astfel, copiii cu varste intre 2 si 18 ani vor primi, din ianuarie, 214 lei lunar. Pentru copiii pana in 2 ani si copiii cu handicap…

- Ministrul Muncii , Raluca Turcan , afirma ca va anunta, miercuri, calendarul platii pensiilor pe anul 2021, "astfel incat toti pensionarii sa stie clar in ce zi a lunii urmeaza sa isi primeasca banii". "Discutia pe care am avut-o astazi (marti - n.r.) la Casa Nationala de Pensii Publice mi-a oferit…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat, duminica, ca 60-70% dintre romani trebuie sa se imunizeze pentru ca viata tuturor sa revina la normal. Raluca Turcan i-a rugat pe oameni sa se gandeasca ca in cazul in care in jur de 70 la suta din populatie nu se va vaccina, atunci riscul nu a trecut si…