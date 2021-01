Ministrul Muncii afirma ca in Romania se plateste o pensie lunara de 78.634 de lei. Beneficiarul a platit contributii pentru o pensie de putin peste 5.000 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat la Digi24, ca cea mai mare pensie incasata in Romania depașește 78.000 de lei, din care contribuțiile ar acoperi o pensie doar de puțin peste 5.000 de lei. Turcan susține ca este vorba de o pensie de serviciu.

- Viceprim-ministrul Raluca Turcan afirma ca sustine modificarea Constitutiei si reformarea Curtii Constitutionale a Romaniei, considerand ca ”intr-o democratie solida, Curtea Constitutionala nu este instrumentul unui partid politic”. ”Eu am o viziune, nu stiu daca va putea fi pusa in practica, dar, din…

- "Obiectivul nostru este sa crestem pensiile, sa crestem veniturile romanilor, dar sa crestem pe baze reale - pe baza cresterii economice, pe baza dezvoltarii economice a Romaniei. Orice crestere care nu poate fi sustinuta din punct de vedere al veniturilor bugetare este o crestere care pana la urma…

- Tichetele pentru pensionari, aprobate prin ordonanțe de urgența acum mai bine de trei luni, nu au ajuns inca la beneficiari. Este vorba despre tichetele pentru persoanele de peste 75 de ani, beneficiare de pensia minima, care trebuiau sa primeasca cate 180 de lei pe luna din fonduri europene pentru…

- Pe drumul de cosmetizare a imaginii, PSD si-a pezentat, zilele trecute, noile achizitii care au prins locuri eligible pe listele pentru Parlament. In afara doctorilor Streinu-Cercel si Alexandru Rafila, foarte vocalul lider sindical al politistilor va ajunge cu siguranta deputat. Dumitru Coarna s-a…