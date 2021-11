Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat vineri ca este exclus ca varsta de pensionare sa creasca in Romania. El a subliniat ca Guvernul nu poate accepta ca angajatii sa iasa cu picioarele inainte din locurile lor de munca. Cresterea varstei de pensionare este exclusa, deoarece in Romania speranta…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat vineri ca este exclus ca varsta de pensionare sa creasca in Romania. El a subliniat ca Guvernul nu poate accepta ca angajatii sa iasa cu picioarele inainte din locurile lor de munca.

- Senatorul social-democrat de Alba, Calin Gheorghe Maties, a sustinut vineri, intr-o conferinta de presa, ca, in forma in care a fost adoptata in Comisia pentru Agricultura, Industrie Alimentara si Dezvoltare Rurala propunerea legislativa privind exploatatiile de crestere a suinelor si de combatere…

- Sora indragitului interpret de muzica populara Petrica Mațu Stoian face acuzații dure la adresa clinicii unde artistul a mers pentru a se trata in urma infecției cu noul coronavirus. Ingenuncheata de durere, femeia a marturisit ca Petrica Mațu Stoian ar fi regretat faptul ca s-a internat in acea clinica…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, și cu alte șase persoane au taiat panglica la inaugurarea unui centru itinerant pentru copiii cu dizabilitați din Delta Dunarii. Evenimentul a avut loc miercuri, la Tulcea, relateaza G4 Media.Imagini din momentul inauguarii centrului au fost publicate pe pagina de Facebook…

- ”Eu sunt convins ca lipsa oricaror masuri si oricaror recomandari (privind combaterea pandemiei - n.red.) si oricaror exemple din partea celor care guverneaza tara privind respectarea unor masuri simple, cum ar fi distantarea sau utilizarea mastii la evenimente publice, s-a datorat exclusiv nevoii de…

- Premierul Florin Cițu a declarat sambata, referitor la moțiunea de cenzura a USR PLUS, ca nu poți lasa țara fara guvern acum, completand ca alianța cu AUR este ”trista”, informeaza Hotnews . ”Acestea nu sunt momente in care poti sa lasi tara fara guvern. Cine face acest lucru arata ca este iresponsabil…

- Moderatorul TVR Ionuț Cristache anunța ca emisiunea „Romania9” de azi a fost scoasa de pe post și inlocuita cu o ediție speciala. Invitat era liderul PSD, Marcel Ciolacu. „Era de interes public ca vocea celui mai mare partid din opoziție sa se auda la Televiziunea Publica, in contextul crizei actuale”,…