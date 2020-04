Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, presedintele Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptie (ANDPDCA), Madalina Turza, si secretarul de stat din cadrul Ministerului Muncii, Alin Ignat, sustin vineri, de la ora 12:00, o declaratie de presa…

- Violeta Alexandru a anuntat ca Guvernul a pregatit deja un act normativ care va legifera somajul tehnic in institutiile statului. Anuntul acesteia vine dupa ce premierul Ludovic Orban spunea, miercuri seara, ca se ia in calcul ca, in aceste sectoare, o jumatate dintre angajați sa lucreze 15 zile, apoi…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru a scris pe contul sau de Facebook, ca indemnizatiile pentru cresterea copilului care expira pe perioada starii de urgenta se prelungesc automat. Avand in vedere ca președintele Klaus Iohannis a anunțat luni ca starea de urgența, impusa in 16…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat, miercuri seara, ca sunt pregatite la ora actuala reglementarea si cadrul legal care vor permite unui parinte sa ramana acasa cu copilul si in perioada vacantei de Paste."Legea nu a fost gandita pentru aceasta perioada, ci este o lege…

- ORDIN… Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a emis un ordin de interdictie pentru persoanele varstnice prin care acestea nu mai au voie in institutiile publice ale Ministerului Muncii, pe perioada starii de urgenta. „Pe toata perioada starii de urgenta, in Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si…

- Hotararea de Guvern pentru aplicarea Legii privind zilele libere acordate parintilor cu copii minori in supraveghere pe perioada inchiderii scolilor va fi adoptata de Executiv in prima sedinta de Guvern, programata miercuri, a anuntat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru,…