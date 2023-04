Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii a precizat ca este exclus ca noua lege sa duca la scaderea pensiilor si a precizat ca elementele de noutate vor viza in primul rand rezolvarea inechitatilorOficialul a precizat, despre noua lege a pensiilor, ca ”deja prin colaborarea cu colegii din Casa de Pensii si din Ministerul Muncii…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a declarat miercuri in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, despre despre stadiul legii pensiilor speciale, ca fiecare ministru de resort, pe fiecare lege in parte, va discuta cu Comisia Europeana si astepta si o noua analiza de

- Doua propuneri pentru noua lege a pensiilor ar putea fi avansate la inceputul acestei saptamani, a anunțat ministrul Muncii, Marius Budai. Acesta evita sa anunțe deocamdata informații exacte „din respect pentru seniorii Romaniei” „Lucram in acest moment si intr-o zi, doua voi duce in coalitie doua propuneri…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca intr-o zi sau doua va merge in coalitie cu doua propuneri pentru noua lege a pensiilor, precizand ca nu doreste sa avanseze o data de la care pensiile ar putea creste sau suma cu care s-ar putea majora si apoi sa nu poata fi dus la indeplinire acest lucru,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat ca a vazut la liderii coalitiei determinare sa rezolve problema pensiilor speciale astfel incat sa nu mai existe nicio pensie mai mare decat salariul, sa existe contributivitate, astfel incat toat aceste lucruri sa se intample, anunța news.ro.Marius Budai…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat luni, intr-o conferinta de presa la sediul PSD, ca a intocmit adrese de solicitare catre toti ministrii de linie, cu termen saptamana aceasta, miercuri, sa depuna amendamente la legea pensiilor speciale. El a mentionat ca este momentul ca si ministrul Bolos…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, sustine ca Banca Mondiala ”a fost un partener extrem de serios” in ceea ce priveste consultanta acordata autoritatilor romane cu privire la reforma pensiilor acordate in baza unor legi speciale. Budai precizeaza ca expertii Bancii Mondiale au tinut cont, in elaborarea…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a declarat duminica, la Prima News, ca obiectivul de reducere a cheltuieilor cu pensiile speciale, din PIB este atins, pentru ca acest procent a scazut in ultimii trei ani, relateaza NEWS.RO. El a mai afirmat ca ministrul Muncii, Marius Budai, va avea discutii cu…