- Ministrul Muncii, Marius Budai, declara ca, odata cu majorarea pensiilor cu 12,5 procente de la 1 ianuarie, este depasit ”acel ultra-vehiculat” procent de 40 privind majorarea pensiilor. Ministrul anunta ca, odata cu cuponul de pensie pentru prima luna a anului, pensionarii cu venituri mici vor primi…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma, intrebat care ar fi cuantumul minim al pensiei in Romania in asa fel incat varstnicii sa aiba un trai decent, ca in opinia sa pensia minima ar trebui sa aiba un cuantum apropiat de 3.000 de lei, nivelul pana la care Guvernul a decis sa aloce, in acest an, diverse…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat ca se schimba formula de calcul a pensiilor incepand cu ianuarie 2023. Prin urmare, toate pensiile vor fi recalculate, iar impactul va fi unul major asupra sistemului de pensii din Romania. Scopul acestor noi formule de calcul au rolul de a elimina toate inechitațile…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat luni, in plenul Camerei Deputatilor, despre proiectul privind pensiile speciale , jalon in PNRR, ca in baza raportului elaborat de Banca Mondiala se lucreaza acum la intocmirea proiectului, care in curand va fi trimis spre Guvern spre aprobare, catre CSM, spre…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni, in Parlament, ca proiectul privind pensiile speciale va fi finalizat in cateva zile si inaintat Guvernului. El a dat asigurari ca draftul de proiect care este pe final indeplineste toate criteriile din PNRR.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat joi, 27 octombrie, la Antena 3, ca pensiile se vor majora „cel putin cu 10%” din 1 ianuarie 2023, dar a precizat ca nu vrea sa faca „o licitație de procente” și ca prefera sa ramana rezervat, referitor la o posibila majorare cu 15%.Budai a spus ca PSD a propus…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, susține ca beneficiarii voucherelor pentru alimente vor primi a treia tranșa de bani saptamana urmatoare, iar ultima – inaintea sarbatorilor de iarna, informeaza Antena3. „Saptamana viitoare se vor alimenta cardurile cu a treia a tranșa pentru octombrie. Suntem in discuții,…