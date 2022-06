Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a afirmat, marti, ca in Romania nu mai exista o cota unica de impozitare, dand ca exemple scutirile acordate celor cu venituri mici sau cele doua tipuri de impozitare pentru societatile comerciale. „Noi in Romania nu mai avem impozitare unica.…

- Intrebat luni seara, la Antena 3, daca poate confirma intentia autoritatilor de a majora cu zece procente pensiile, anul acesta, ministrul Muncii a raspuns: “Pana nu este o decizie politica luata in coalitie, nu pot nici sa confirm, nici sa infirm”. “Ceea ce trebuie sa stiti este ca lucram zilnic…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, evita sa discute despre un procent cu care pensiile ar putea fi majorate anul acesta, el aratand ca nu doreste sa aiba discutii care "ar putea da sperante" ce nu pot fi indeplinite. "Ceea ce stim cert ca facem este acest al doilea pachet social, combinat cu un pachet…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a declarat joi, la Oradea, ca intrarea PSD la guvernare alaturi de PNL nu este "o coalitie nenaturala" - dupa cum i-a transmis senatorul USR Stefan Palarie presedintelui liberal al Senatului, Florin Citu -, ci o cautare de solutii si asumarea…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, duminica, la Romania TV, ca pensia minima in Romania ar putea fi dublata pentru a putea fi considerata una decenta. „O pensie decenta ar trebui sa existe probabil, sa fie undeva 2.500 de lei pensia minima si de acolo in sus sa putem discuta de alt sistem de…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat miercuri ca 279 de cetateni ucraineni au fost angajati cu contracte de munca in Romania de la inceputul razboiului si pana in prezent, in domenii precum productia de cabluri auto si servicii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, luni, ca 233 de cetateni ucraineni care au ajuns in tara noastra dupa ce au fugit de razboiul din Ucraina s-au angajat, in domenii precum servicii si productie, relateaza Agerpres. ”La zi, 223 de persoane, 47 de persoane prin ANOFM, restul de persoane prin…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, luni, ca se pregateste un proiect de lege care urmeaza sa cuprinda masuri de protectie sociala pentru companiile care vor avea de suferit in urma restrictiilor impuse Rusiei. „Am avut o discutie in weekend cu ministrul Finantelor, am discutat si cu specialistii…