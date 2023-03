Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat categoriile de romani care vor primi bani in plus la salariu. Aceste majorari de salarii ar putea intra in vigoare odata ce la Palatul Victoria va veni in funcția de premier Marcel Ciolacu. Printre variantele luate in calcul se afla și creșterea cu 500 de lei…

- Potrivit ȘtirileTVR, spaniolii au imprumutat peste 8 miliarde de euro de la banci pentru a avea propria locuința, iar ipoteca medie in Spania este de 150.000 de euro, pe 30 de ani.​ In ianuarie 2022 EURIBOR avea valoare negativa, in 2023 a ajuns la 3,3%, iar ratele au explodat. Analistii spun ca noul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei – Comunitatea Autonoma Andaluzia ca Asociatia Sindicala Andaluza (CCOO) si Uniunea Sindicala a controlorilor de trafic aerian (USCA) au anuntat, pentru zilele…

- In timp ce rata inflației a ajuns la 16,4% in Romania, 12 state memnre ale Uniunii Europene au avut rata inflației intre 6% și 10%.Țarile cu cele mai scazute rate ale inflației au fost Spania, Luxemburg, Franța, Malta și Grecia.Intre timp, continua și aplicarea dublului standard in Europa. Marile companii…

- Zeci de mii de lucratori din domeniul sanatatii au protestat duminica in Madrid, in legatura cu ceea ce ei considera a fi distrugerea sistemului public de sanatate de catre guvernul regional conservator, relateaza Reuters.

- Presedintele PNL Diaspora, europarlamentarul Rares Bogdan afirma sambata ca romanii din Marea Britanie au depasit conform datelor oferite de oficialitatile de la Londra cifra de 1,4 milioane de cetateni iar marea provocarea a Statului Roman este cum reuseste sa le ofere servicii consulare profesioniste,…

- Consecințele negative ale pierderii identitații romanești din Ucraina vor fi ireversibile, a transmis miercuri, intr-un comunicat de presa, copreședintele ALDE Varujan Vosganian, dupa adoptarea recenta de catre parlamentul ucrainean a Legii privind minoritatile nationale. Fii la curent cu…

- Romanii care lucreaza in strainatate au trimis peste 65 de miliarde de euro in țara din 2007 si pana in prezent. Cele mai importante sume vin dinspre Germania și Marea Britanie, și asta pentru ca mulți romani au plecat din Italia și Spania, unde erau mai prost platiți. Fii la curent cu cele…