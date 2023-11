Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de pensii din Romania este, in aceste zile, subiect de dezbatere naționala. Legea care prevede recalcularea și creșterea pensiilor este in Parlament dupa ce a creat zazanie intre Partidele aflate la guvernare.

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a declarat joi, la finalul ședinței de Guvern in care a fost adoptata legea pensiilor, ca in ce privește sursele de finanțare pentru majorarea pensiilor „primii care trebuie sa gaseasca soluții sunt cei de la Ministerul Finanțelor”. „Sunt sigura ca le vor gasi”,…

- O persoana care avea salariul mediu pe economie si care a contribuit luna de luna timp de 15 ani la Pilonul II de pensii ar trebui sa aiba in cont in jur de 36.000 lei, dar daca se pastra graficul de crestere a contributiilor valoarea ar fi fost mai mare cu 36%, a declarat, marti, Radu Craciun, presedintele…

- Ca si alte state din Europa, Romania se confrunta cu o creștere a cererii de muncitori straini in diverse sectoare, inclusiv asamblare, servicii de curierat, roluri comerciale, construcții, securitate și multe altele. Filipine, cu un surplus de forța de munca calificata, este bine poziționata pentru…

- Ministrul Muncii a anuntat ca anul viitor, pensiile vor creste de doua ori, majorarea fiind in medie de peste 40%. Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, afirma, vineri seara, ca, potrivit noii legi, pensiile romanilor vor creste de doua ori in anul 2024 si ca toate pensiile vor fi recalculate. De…

- Guvernul condus de Marcel Ciolacu a pregatit o lovitura grea romanilor ale caror venituri nu sunt declarate la Fisc. In cazul in care bunurile inregistrate de ANAF nu se potrivesc cu bunurile care figureaza in documente, contribuabilul individual va primi o notificare privind clarificarea situației…

- Curge lapte și miere de anul viitor pentru pensionari. Guvernanții iau in calcul o majorare considerabila a punctului de pensie. Legea spune ca punctul de pensie se va majora cu aproximativ 16,6% incepand cu 2024, ajungand la suma de 2.081 de lei. In prezent, punctul de pensie este de 1.785 de lei,…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a declarat, sambata, la Neptun, ca ministerul pe care il conduce va folosi digitalizarea pentru a imbunatati serviciile de asistenta sociala din Romania, urmand a fi digitalizate Registrul unic al beneficiarilor de servicii si asistenta…