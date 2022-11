Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul anunta vouchere pentru romani pentru a trece iarna. Anuntul a fost facut de premierul Nicolae Ciuca, iar ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat vineri, la Antena 3 CNN despre ce este vorba mai exact.

- Marius Budai, ministrul Muncii, a acordat un interviu agenției Agerpres, in cadrul caruia a vorbit, printre altele și despre alocațiile pentru copii. AGERPRES: Care credeti ca ar fi nivelul salariilor si pensiilor pentru a putea vorbi de o viata decenta in Romania? Marius Budai: Nu am sa dau o cifra…

- Se schimba Legea pensiilor. Pensiile vor creste cu cel putin 10% de la 1 ianuarie 2023, a anuntat joi ministrul Muncii, Marius Budai.Ministrul Muncii, Marius Budai, confirma majorarea pensiilor de anul viitor. „Important este ca ne-am inteles, in coalitie suntem cu totii la aceeasi concluzie, ca pensiile…

- Mai mult, pensiile sub 3.000 de lei ar putea fi scutite de impozit, iar acest lucru se va intampla de anul viitor, spuneau surse politice in urma cu cateva zile. Aproximativ un milion de pensionari ar putea caștiga pana la 100 de lei in plus. In prezent, sunt scutiți de aceasta masura pensionarii cu…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Remus Budai, a explicat, duminica seara, la Romania Tv ca majorarea pensiilor incepand cu luna ianuarie 2023 este o necesitate și ca va avea loc precum și ca acordarea voucherelor de ajutor va continua conform calendarului stabilit. Fii la curent cu…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat ca PSD va propune cresterea salariului minim, acesta urmand sa ajunga la 3000 de lei. Se va propune majorarea pensiei minime cu 100 de lei, iar la pachet se va proceda si la o crestere a punctului de pensie.ldquo;PSD va propune in coalitie majorarea salariului…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat la Realitatea Plus ca se cauta soluții de majorare a pensiilor cu un procent mai mare decat cel prevazut de lege, dar, chiar și așa, creșterea pensiilor nu va spori puterea de cumparare. Acum, rata inflației este de 15%. Potrivit legii, inflația de referința…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca pensiile vor crește „cu siguranța” de la inceputul anului viitor. Nu a avansat un procent, explicand ca, potrivit legii, rata inflației cu care ar trebui indexate pensiile este cea din anul 2021 și menționand ca se fac simulari pentru ca nu acela sa fie procentul…