- Un numar de 200.000 de contracte de munca suspendate au fost inregistrate la nivelul acestei saptamani, a declarat, vineri, ministrul Muncii, Violeta Alexandru. ‘Din datele pe care le avem la dispozitie in Registrul electronic al evidentei salariatilor, REVISAL-ul asa cum este cunoscut, evidenta pe…

- Violeta Alexandru, ministrul interimar al Muncii, afirma ca Guvernul analizeaza o solutie privind cheltuielile cu somajul tehnic pentru angajatii din mediul privat, trimisi acasa pe fondul crizei coronavirusului. Ea spune ca s-a discutat inclusiv despre un spriijin pentru mediul privat.…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta ca ANOFM si Agentiile Judetene de Plati si Inspectie Sociala au acces in Revisal, pentru a optimiza munca. ”Se poate”, spune ministrul, care afirma ca este nevoie de efort, dar lucrurile se pot rezolva si fara investitii enorme in softuri, potrivit news.ro.”ANOFM…

- Pensiile distribuite de Posta Romana in bani cash vor incepe sa fie transmise de postasi incepand de joi, astfel ca in luna ianuarie vor exista intarzieri de 3-4 zile fata de o luna obisnuita in distribuirea pensiilor, a explicat ministrul Muncii, Violeta Alexandru. "Nu e absolut nici un pericol…