- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat vineri, ca pentru somajul tehnic au fost facute plati in valoare de 2,4 miliarde de lei de care au beneficiat 1,5 milioane de angajati. Ea face apel la angajatori sa isi plateasca angajatii, reamintind ca au termen ca in trei zile de primirea sumelor,…

- Ministrul muncii, Violeta Alexandru, a declarat ca 1,5 milioane de romani ramasi fara loc de munca din cauza pandemiei COVID-19 au primit banii din somajul tehnic platit de stat. ”Am avut grija ca, desi am fost plecata din tara, sa se faca platile la timp si oamenii sa-si primeasca fondurile acordate…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat, pe Facebook, ca vineri vor fi procasate ultimele plați pentru șomajul tehnic aferente lunii martie. Aceasta a anunțat ca vor ramane pentru luni trei zone din...

- Peste 56.000 de companii au depus cereri pentru șomaj tehnic, pentru un numar de 459.000 de angajați, primele plați urmand sa fie virate, a anunțat, joi, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, in ședința de...

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, susține ca banii pentru creșterea punctului de pensie și creșterea alocațiilor sunt prinși in buget și acestea vor crește la termen. ”Nu s-a schimbat nimic. Linia bugetara cuprinde acești bani (…) pe cale de consecința vor crește pensiile și alocațiile”, a spus Violeta…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat ca primele plați catre angajații care au intrat in șomaj tehnic se vor face pana la data de 15 aprilie, dupa rectificarea bugetara, cu precizarea ca suma maxima acordata pentru o persoana este de 4.072 de lei.

- Modelele de cerere si de declaratie pe proprie raspundere pentru angajatorii care solicita indemnizatia de somaj tehnic pentru angajati au fost publicate in Monitorul Oficial, a anuntat pe Facebook ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, in noaptea de marti spre miercuri.Ministrul…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta ca autoritatile au facut un scenariu conform caruia un milion de persoane ar urma sa fie trimise in somaj tehnic, in perioada starii de urgenta decretate de autoritati, situatie in care efortul bugetar pentru acoperirea indemnizatiilor acestora va fi de patru…