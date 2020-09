Stiri pe aceeasi tema

- Monica Anisie a fost intrebata duminica, inaintea videoconferintei cu inspectorii scolari la care vor fi stabilite ultimele detalii cu privire la inceperea anului scolar, despre cum va reusi sa predea, sa indeplineasca rolul de diriginta si simultan functia de ministru. Cum a raspuns.

- Selly continua sa lupte pentru schimbarea sistemului de invațamant din Romania. Vlogerul a trimis o scrisoare premierului Ludovic Orban și Ministerului Educației despre cat de nepotrivit este modul de predare in școlile noastre.

- Secretarul de stat Marian Murgulet sustine ca sunt probleme la capitolul procedurii de licitatie. Nu vom avea tabletele pe 10 septembrie. Experienta mea de peste 11 ani in piata de IT&C ma indreptateste sa afirm ca, asa cum arata aceasta achizitie in acest moment, nu vom avea tabletele pe 10…

- Ministerul Educației are in vedere trei scenarii pentru reluarea cursurilor, la toamna. Ministrul Monica Anisie a declarat marți ca o decizie finala ar urma sa fie luata cat mai repede, dupa consultarea cu Ministerul Sanatații. Anisie susține ca revenirea la școala, in salile de clasa, trebuie sa se…

- Asistentii medicali din Israel au intrat in greva luni in semn de protest fata de criza de posturi si programul de lucru supraincarcat, provocat de pandemia cu coronavirusul de tip nou, relateaza dpa, citat de agerpres.ro.

- PodcasturiPsiholog: Dragi parinți, deveniți prieteni pentru copiii Dumneavoastra Conflictele dintre copii și parinți s-au intensificat in perioada pandemiei COVID-19. Sunt constatarile psihoterapeuților care discuta cu minorii și adolescenții pe parcursul lecțiilor on-line desfașurate in cadrul Programului…

- Ministerul Educației a anunțat lista universitaților care vor pregati viitorii profesori, prin noul masterat didactic. Opt universitați vor pilota, in anul universitar 2020-2021, pentru prima data in Romania, programe de studii universitare de master didactic, la forma de invațamant cu frecvența. Printre…

- EVALUAREA NATIONALA 2020. Evaluarea Naționala 2020 incepe astazi pentru elevii de clasa a VIII-a cu prima proba, examenul de Limba și literatura romana. Elevii vor intra in examen la ora 9:00. "Evaluarea Naționala se realizeaza in doua etape anul acesta. Etapa speciala incepe in 29 iunie,…