Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a convocat luni, 3 iunie a.c., Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgența (CMSU), la nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP). Vremea continua sa fie schimbatoare și, pe langa temperaturile in prag de canicula, sunt așteptate…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a declarat ca operatorii economici care refuza sa returneze garantia pentru ambalaje pot fi sanctionati cu amenzi de pana la 50.000 de lei, astfel incat sa fie descurajat un astfel de comportament in viitor. „Oamenii trebuie sa cunoasca faptul…

- Sumele neconsumate in Programul „Rabla Plus” pentru persoane fizice vor fi directionate catre sectiunea destinata persoanelor juridice, unde se pare ca lucrurile merg mai bine, a declarat, miercuri, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet.

- Rabla Plus: Ce se intampla cu banii ramași neconsumați de persoanele fizice. Programul, sub așteptari Rabla Plus: Ce se intampla cu banii ramași neconsumați de persoanele fizice, este intrebarea pe care o clarifica autoritațile. Sumele neconsumate in Programul „Rabla Plus” pentru persoane fizice vor…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a declarat, luni, in legatura cu Sistemul de Garanție-Returnare, ca HoReCa „trebuie sa aiba prioritate maxima” și susține ca SGR „nu poate lua vacanța”.

- Comisia Europeana a clasat miercuri o cauza de infringement deschisa impotriva Romaniei si a inchis un dosar EU-Pilot, informeaza ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, printr-o postare pe pagina sa de Facebook.

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, a programat pentru acest an impaduriri artificiale pe 6.000 de hectare. Acestea se fac acolo unde nu este posibila regenerarea naturala. Circa 23 de milioane de puieti forestieri produsi in pepinierele Romsilva sunt utilizati in campania de impaduriri de primavara,…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a anunțat deschiderea unei noi sesiuni a Programului pentru sisteme de alimentare cu apa, canalizare și epurare a apelor uzate, vineri, la ora 10:00. Bugetul alocat pentru acest program este de 1,5 miliarde lei. “Am deschis la ora 10:00 o noua…