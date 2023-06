Stiri pe aceeasi tema

- Tanczos Barna, ministrul Mediului transmite luni ca trebuie sa schimbam modul in care consumam si ne comportam zi de zi fata de natura si sa incercam sa reducem la maximum impactul pe care actiunile noastre il au asupra mediului inconjurator. Ministrul precizeaza ca in acest an, Ziua Mondiala a Mediului…

- Tanczos Barna (46 de ani), ministrul Mediului, a reacționat de o maniera ferma, dupa ce Romsilva ar fi arat mai multe poteci din padurea Baneasa, acolo unde urmeaza sa aiba loc concursul „Prima Evadare”, cel mai mare concurs internațional de ciclism cross country din estul Europei. ...

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat miercuri ca ordinul pus in dezbatere publica, ce prevede numarul urșilor din Romania care pot fi impușcați a fost stabilit dupa „o formula matematica”. Organizatia Agent Green a atras atentia, intr-o scrisoare deschisa adresata ministrului, ca proiectul…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat la TVR INFO ca se asteapta ca cel putin 10.000 de sisteme fotovoltaice sa fie instalate in fiecare luna, iar intr-un an programul de 150.000 de proiecte aprobate sa fie dus la bun sfarsit.

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, susține reducerea la minim a riscului conflictelor om-urs care a dus la pierderea de vieți omenești, obligația autoritaților fiind de a proteja viața umana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat luni, la Brasov, ca in continuare asteapta acordul scris al partii ucrainene pentru a putea finaliza masuratorile de pe Canalul Bastroe, el mentionand totodata ca, din informatiile primite de la oficialii tarii vecine, lucrarile efectuate…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Sfantu Gheorghe, ca prin implementarea sistemului de trasabilitate transfrontaliera a deseurilor, Romania si-a asumat un "pionierat" in lupta impotriva traficului ilegal cu deseuri."Garda de Mediu…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat vineri ca Romania a devenit un model pentru alte state europene in ceea ce priveste lupta impotriva traficului ilegal cu deseuri prin implementarea sistemului de trasabilitate transfrontaliera a acestora.