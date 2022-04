Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu luna aprilie, cetațenii, firmele și instituțiile din municipiul Cluj- Napoca au la dispoziție un serviciu permanent și GRATUIT de colectare selectiva a DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electronice) și DBA (deșeuri de baterii și acumulatori), pus la dispoziție de operatorul de colectare…

- Ministrul Mediului Tancozs Barna sustine crearea unei infrastructuri de colectare selectiva astfel incat deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) sa nu ajunga in natura si sa nu se amestece tastatura cu iaurtul, potrivit news.ro.”Deseurile electrocasnice DEEE ajung in mediul natural…

- Campania se desfașoara in perioada 4 aprilie – 4 mai 2022, sub sloganul „Vrem o țara fara deșeuri abandonate!”. „Orice loc in care deșeurile sunt abandonate este expresia nepasarii și a rușinii. Astazi sunt mii de localitați in Romania, in care gasim priveliști sufocate de deșeuri. Campania «Curațam…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, vrea ca fiecare primarie sa organizeze, in cadrul campaniei naționale ”Curațam Romania!”, o zi de curațenie a padurilor, a apelor, sa colecteze deșeurile și anvelopele. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a anuntat, luni, lansarea campaniei “Curatam Romania” in care doreste implicarea tuturor autoritatilor locale la o actiune ampla de ecologizare. El a precizat ca primariilor care se vor implica in aceasta campanie le vor fi decontatate partial…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna a cerut, luni, in cadrul Adunarii generale a Asociatiei Comunelor din Romania sustinerea si implicarea liderilor locali in Campania nationala „Curatam Romania”, care se va desf

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta, pentru primavara acestui an, o ampla actiune de curatenie la nivel national, in cadrul careia vor fi colectate selectiv deseurile si la care sunt invitate sa participe toate autoritatile locale. "In primavara anului 2022, adica anul acesta, pregatim…

- Crearea unui parc industrial, promovarea brandului judetean pornind de la conceptul "Tara Silvaniei", investitii in infrastructura de sanatate, modernizarea retelei de drumuri judetene si atingerea unui grad de colectare selectiva de 100% sunt cateva dintre obiectivele cuprinse in Strategia integrata…