Ministrul Mediului susține că suprafața pădurilor din România nu mai scade: Acele vremuri când dispărea pădurea de pe versanţi au apus Ministrul Mediului Tanczos Barna a afirmat ca vremurile cu defrisari masive, in care „a disparut padurea de pe versanti", au apus si ca nu mai exista asemenea taieri in Romania. El a precizat ca suprafata plantata in tara noastra este cel putin egala cu cea taiata.

