- Romania nu va fi niciodata de acord cu lucrari care sa afecteze biodiversitatea in Delta Dunarii, iar primele masuratori cu privire la debitul Dunarii au fost finalizate pe Chilia si pe sectiunile unde avem acces pe apele teritoriale ale Romaniei, a declarat, joi, la finalul sedintei de Guvern, ministrul…

- Biodiversitatea in Delta Dunarii nu este afectata azi de lucrarile de la canalul Bastroe, iar din primele masuri reiese ca debitul Dunarii nu s-a modificat fața de debitele statistice din ultimii ani in acea zona, spune ministrul Mediului, Tanczos Barna.„In ultimele saptamani, colegii mei de la ANAR…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a afirmat si cu alt prilej ca nici legislatia din Romania, nici cea ucraineana nu permit desfasurarea de lucrari care sa puna in pericol biodiversitatea si eco-sistemele din Delta Dunarii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Eurodeputatul Victor Negrescu a solicitat Comisiei Europene sa iși prezinte poziția cu privire la cererea Ucrainei de a include brațele Chilia și Bistroe in rețeaua transeuropeana de transport. „La inceputul lunii februarie, autoritațile ucrainene au prezentat un plan de dragare a canalului navigabil…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirma ca nici legislatia din Romania, nici cea ucraineana nu permit desfasurarea de lucrari care sa puna in pericol biodiversitatea si eco-sistemele din Delta Dunarii, aratandu-se convins ca ministerele de resort vor monitoriza lucrarile care vizeaza canalele navigabile.…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a anunțat, joi, ca serviciile de preluare de catre magazine a ambalajelor reciclabile, prin Sistemul de Garantie-Returnare (SGR), vor fi platite, suma urmand a fi stabilita prin ordin de ministru. „Pentru aceste servicii se plateste asa-zisul ”handling…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat ca bugetul prevazut pentru panourile fotovoltaice, in 2023, este de trei miliarde lei, bani cu care se vor putea finanta peste 150.000 proiecte. Potrivit ministrului Mediului, in Romania sunt peste trei milioane de case intabulate si inregistrate la Oficiul…

- Noi explozii s-au auzit la Kiev și in alte zone ale Ucrainei in primele ore ale anului 2023, la cateva minute dupa ce președintele Volodimir Zelenski a rostit un discurs de Anul Nou in care și-a dorit un lucru: victoria. Rușii au scris „La multi ani!” pe o drona pe care au folosit-o pentru a […] The…