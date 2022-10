Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat plafonarea la 400 lei a pretului pe metrul cub de lemn de foc, a anuntat, la Palatul Victoria, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna. „In urma discutiilor din coalitie si deciziei cu privire la plafonarea pretului, astazi am aprobat aceasta ordonanta de urgenta prin…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, susține ca piața libera poate sa duca prețul lemnului chiar și la 800 de lei per metru cub, motiv pentru care „este nevoie de intervenție din partea Guvernului”. Tanczos Barna a vorbit despre proiectul de act normativ care vizeaza plafonarea prețului la lemn. „Orice…

- Piata libera poate sa duca pretul lemnului inclusiv la 800 de lei pe metru cub si tocmai de aceea este nevoie de interventie din partea Guvernului, a declarat, miercuri, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, informeaza AGERPRES . Acesta a facut referire la proiectul de act normativ…

- Piata libera poate sa duca pretul lemnului inclusiv la 800 de lei pe metru cub si tocmai de aceea este nevoie de interventie din partea Guvernului, a declarat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, conform Agerpres.

- Potrivit unui comunicat al Regiei Nationale a Padurilor (RNP) – Romsilva, directorul general al institutiei , Daniel Nicolaescu, a anuntat , in cadrul unei videoconferințe cu directorii direcțiilor silvice din subordinea regiei, ca a dispus suplimentarea volumului de lemn pentru foc destinat populației.…

- Peste 2000 de bariere verzi sunt cerute pentru a fi montate in județul Hunedoara. Potrivit Greenpeace, peste 143.000 de oameni au cerut Ministerul Mediului – Romania plantarea unor Bariere Verzi care sa ne apere de seceta, inundații, viituri, furtuni, poluare. La nivelul județului Hunedoara…

- ”Mai avem suprafete putine de recoltat, sunt zone izolate in mod deosebit in partea de nord. (…) Pana la aceasta data, in Romania am recoltat si am introdus in magazie, practic suntem stapani pe productie – pentru ca fermierul este stapan pe productie atunci si numai atunci cand o are in magazie, cand…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat ca de cateva zile se face monitorizarea calitatii aerului in zona barjelor blocate pe Dunare, nefiind inregistrate depasiri ale limitelor. „In fiecare caz de incendiu exista deja o poluare, din pacate si in cazul acesta exista o poluare…