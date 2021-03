Stiri pe aceeasi tema

- Romania a luat o decizie total eronata in anul 2016, cand a decis sa nu mai intervina deloc in populatia de ursi, a declarat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, intr-un interviu acordat AGERPRES. El a precizat ca non-interventia va genera probleme uriase, in conditiile in care aproape…

- Ministrul Mediului a acordat un interviu video pentru portalul Szekelyhon.ro, potrivit G4Media.ro, in care a declarat ca este exagerata – si o manevra de campanie a predecesorului sau – afirmatia potrivit careia in Romania sunt taiati anual 20 de milioane de metri cubi de copaci, in mod ilegal. …

- Din noaptea de sambata spre duminica, incepand cu ora 00.00, sistemul informațional integrat de urmarire a materialului lemnos – SUMAL 2.0 va fi pus in funcțiune, anunța Ministerul Mediului printr-un comunicat. Sistemul vizeaza diminuarea posibilitații de defrisari ilegale si a furtului din padure,…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a declarat, joi, la Craiova, ca pe 31 ianuarie va fi lansat noul sistem informatic integrat de urmarire a materialului lemnos - SUMAL 2.0, ceea ce va diminua posibilitatea defrisarilor ilegale si a furtului din padure. "SUMAL (n.r. - Sistemul informatic…

