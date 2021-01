Stiri pe aceeasi tema

- Un nou ministru la Mediu, aceeași intrebare legata de taxa auto. Tanczos Barna susține ca ministerul sau nu va introduce niciun fel de taxa auto in 2021. "Nu se va introduce nicio forma de taxa anul acesta si cu siguranta nu se va introduce niciodata taxa auto in forma in care a existat, vreodata. In…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a avut marti, 29 decembrie, o intalnire de lucru cu primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, la care au discutat si despre calitatea aerului la nivelul municipiului Bucuresti.