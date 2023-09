Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul mediului, Mircea Fechet, a declarat joi, despre cotele de preventie pentru ursi ca nu avem probleme doar cu ursul, avem probleme si cu lupii, si cu sacalii, si cu pagubele pe care le fac si porcii mistreti in agricultura romaneasca, potrivit news.ro.Ministrul Mediului a declarat dupa sedinta…

- In timp ce ministrul Mediului, liberalul Mircea Fechet, susșine ca a dispus inca de vineri, 8 septembrie, sesizarea Parchetului general cu privire la nereguli descoperite in programul Casa Verde, iar Ministerul Mediului a comunicat cu o zi in urma ca a transmis acest raport de control, Parchetul General…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat ca saptamana viitoare va fi publicata lista persoanelor juridice autorizate sa instaleze panouri fotovoltaice in cadrul programului Casa Verde. Acesta a mai anuntat ca programul va continua si anul viitor si va fi imbunatatit.Ministrul Mediului…

- Nr.176 din 9 august 2023 BULETIN DE PRESA Cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, retinuta de politistii Serviciului de Investigatii Criminale La data de 8 august a.c., in urma probatoriului administrat intr un dosar…

- Mai mulți oameni inscriși in programul Casa Verde au fost sunați de diverse persoane care le faceau oferte pentru instalarea panourilor solare. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a spus la Interviurile Digi24 ca a trimis Corpul de Control la Administrația Fondului pentru Mediu pentru a vedea cum au…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet a declarat vineri ca inchiderea gropilor de gunoi este o preocupare principala a mea, pentru ca in urma condamnarii Romaniei la Curtea Europeana de Justitiei, exista riscul ca tara noastra sufere sanctiuni, fie 60 de milioane de euro, alte estimari si mai mari. Voi…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a chemat, vineri, la minister, mai mulți experți pentru a prezenta concluziile cu privire la consecințele pe care le are distrugerea barajului Kahovka de pe raul Nipru (Ucraina) asupra Romaniei.Ruperea barajului de la Kahovka a generat o viitura uriașa, iar apele…