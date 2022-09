Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, marturiseste ca are rezerve in ceea ce priveste programul Rabla pentru Electrocasnice, el aratand ca doar 40% dintre cei care depun cereri si obtin tichete pentru achizitionarea de electrocasnice mari, dar eficiente energetic folosesc efectiv tichetele. ”Este o…

- Tanczos Barna s-a declarat convins ca in gospodariile populatiei se poate face economie la consumul de energie electrica, ”printr-o atentie sporita”. El a admis ca in societatea romaneasca exista ”un sentiment neplacut” cand vine vorba despre restrictii privind consumul, pentru ca acestea aduc romanilor…

- Cererea de electrocasnice in Europa si Statele Unite a scazut intr-un ritm accelerat in trimestrul trei, stocurile mari ale retailerilor si dezechilibrele lantului de aprovizionare marind costurile si ineficienta, a spus Electrolux. ”Este de asteptat ca veniturile grupului sa scada semnificativ in trimestrul…

- Ministrul Mediului a fost luat in colimator de catre mai mulți ziariști, la finalul ședinței de guvern, care l-au intrebat despre poziția UDMR fața de declarațiile rasiste ale lui Viktor Orban și fața de acuzațiile de finanțare a Uniunii de catre guvernul maghiar.

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat, miercuri, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre „Rabla pentru electrocasnice”, ca este un program as putea sa spuna ciudat, pentru ca sunt foarte multe solicitari de vouchere care nu se transforma suta la suta in cumparari.

- “Anul trecut a fost primul an cand am constatat o reducere semnificativa a masinilor pe motorina. Ultimele doua decenii au fost deceniile de varf ale Diesel-ului, dar cu siguranta in urmatoarea perioada va scadea foarte mult numarul masinilor cu motoare Diesel. Creste spectaculos ca procent, in momentul…